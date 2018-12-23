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9:27   23 Декабря 2018
Россия

Спасатели продолжают искать тело девятого шахтера в Соликамске

Спасатели продолжают искать тело девятого шахтера в Соликамске

Поиск тела девятого погибшего в соликамской шахте продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермской области.

В региональном МЧС уточнили, что на настоящий момент обнаружены только восемь тел погибших.

Ранее сообщалось, что в субботу в 10.04 мск на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» при производстве работ возникло возгорание. Из района задымления удалось вывести восемь человек, девять остались под землей на глубине 364 метров.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #соликамск

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