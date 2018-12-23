Грымчак предложил проверить реакцию РФ на проход британцев через Керченский пролив

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить, как отреагирует Россия на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив. Такое заявление он сделал в эфире канала «Прямой».

В ходе обсуждения инцидента в Керченском проливе Грымчак заявил, что на слова о том, что Россия не разрешит проход английского судна через пролив, у него «возникает одно замечание»:

«А кто-нибудь пробовал пройти?»

По утверждению замминистра, британский крабль-разведчикHMS Echo, именно его чиновник считает наиболее подходящим для провокации, не имеет вооружения, и поэтому на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, огарничивающей срок пребывания военных кораблей до 21 суток.

«Любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они (Россия — ИА «ПС») будут реагировать», — добавил Грымчак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о намерении снова отправить военные корабли в Керченский пролив. Он добавил, что украинские власти намерены пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций на эти корабли во время их прохождения через пролив. Также он предложил принять участие в проходе «партнерам».

В МИД РФ назвали слова Турчинова абсолютно безответственными, призванными лишь усугубить ситуацию.

Британский разведывательный корабль HMS Echo находился в порту Одессы с 19 декабря. Утром 23 декабря он покинул Украину и ушел в сторону Румынии.

25 ноября корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу государственную границу России. На протяжении нескольких часов они совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники были вынуждены открыть огонь, после чего украинские моряки были задержаны. Все 24 задержанных заключены под стражу по решению суда.