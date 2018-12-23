Генассамблея ООН впервые за десятилетие закончила основную работу до Рождества
Генассамблея ООН впервые за последние десять лет смогла завершить всю основную программу до 25 декабря, дня празднования католического Рождества, рассказала президент ГА Мария Фернанда Эспиноса Гарсес у себя в Twitter.
Напомним, 73-я сессия ГА ООН открылась 18 сентября.
«Поздравляем все государства-члены и делегатов с завершением основной работы всех комитетов за три дня до Рождества! Впервые за 10 лет!», — написала глава Генассамблеи.
Эспиноса Гарсес отметила, что гордится «всем, что мы сделали в 2018 году», и с нетерпением ждет, «чтобы ООН продолжала оставаться актуальной для всех в 2019 году».