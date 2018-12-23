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Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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8:52   23 Декабря 2018
Весь мир

Генассамблея ООН впервые за десятилетие закончила основную работу до Рождества

Генассамблея ООН впервые за десятилетие закончила основную работу до Рождества

Генассамблея ООН впервые за последние десять лет смогла завершить всю основную программу до 25 декабря, дня празднования католического Рождества, рассказала президент ГА Мария Фернанда Эспиноса Гарсес у себя в Twitter.

Напомним, 73-я сессия ГА ООН открылась 18 сентября.

«Поздравляем все государства-члены и делегатов с завершением основной работы всех комитетов за три дня до Рождества! Впервые за 10 лет!», — написала глава Генассамблеи.

Эспиноса Гарсес отметила, что гордится «всем, что мы сделали в 2018 году», и с нетерпением ждет, «чтобы ООН продолжала оставаться актуальной для всех в 2019 году».

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Автор: Мария Милкевич
#генассамблея оон #эспиноса гарсес

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