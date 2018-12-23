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 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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8:23   23 Декабря 2018
Весь мир

Суд Токио продлил срок ареста Карлоса Гона до 1 января 2019 года

Суд Токио продлил срок ареста Карлоса Гона до 1 января 2019 года

Окружной суд Токио принял решение продлить до 1 января 2019 года включительно срок ареста экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает телеканал NHK.

Ранее 21 декабря Токийская прокуратура выписала третий ордер на арест Карлоса Гона, который уже больше месяца содержится в тюрьме. Теперь он подозревается в использовании служебного положения в собственных целях. Nissan считает, что потери от ряда инвестиций, сделанные им как частным лицом 10 лет назад после всемирного финансового кризиса, в размере 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов) Гон компенсировал за счет компании.

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Автор: Мария Милкевич
#nissan #карлос гон

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