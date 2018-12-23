По меньшей мере 62 человека стали жертвами цунами в Индонезии

Минимум 62 человека погибли, 20 — пропали без вести и 584 — пострадали в результате цунами в Индонезии, рассказал 23 декабря официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Его слова цитирует новостной портал Detik.

Нугрохо добавил, что порядка 430 жилых зданий и несколько гостиниц получили серьезные повреждения.

Цунами возникло в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, вероятно, из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.