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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
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Песков: BBC продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ

 У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель

У летевшего в Сочи пассажирского самолета отказал двигатель
Свыше 1,5 тысяч россиян не пропустили на Украину менее чем за месяц

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 Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии

Системы предупреждения о вулканических цунами отсутствовали в Индонезии
8:09   23 Декабря 2018
Весь мир

По меньшей мере 62 человека стали жертвами цунами в Индонезии

По меньшей мере 62 человека стали жертвами цунами в Индонезии

Минимум 62 человека погибли, 20 — пропали без вести и 584 — пострадали в результате цунами в Индонезии, рассказал 23 декабря официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Его слова цитирует новостной портал Detik.

Нугрохо добавил, что порядка 430 жилых зданий и несколько гостиниц получили серьезные повреждения.

Цунами возникло в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, вероятно, из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

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Автор: Мария Милкевич
#индонезия #цунами

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