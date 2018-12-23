«Крым не загнать в украинское прошлое»: ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН 22 декабря приняла большинством голосов украинскую резолюцию, осуждающую мнимые нарушения прав человека на территории Крыма и «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Однако пятый комитет Генассамблеи по экономическим вопросам ранее отказался направить средства на реализацию этого решения.

Документ, предложенный Украиной, в 2018 году поддержали 67 делегаций — на пять меньше, чем в 2017 году. «За» проголосовали США, страны ЕС, Турция и Япония, «против» — 27 делегаций, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла, еще 70 государств воздержались.

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, заявил на заседании ГА, что этот документ «сугубо антироссийский, фальшивый, лукавый и бессмысленный по своему содержанию», и выразил благодарность «пятому комитету Генассамблеи ООН за решение об отказе от финансирования реализации данной резолюции», поскольку благодаря нему принятие документа стало бессмысленным.

«При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое», — констатировал Кузьмин.

Он подчеркнул, что из-за ухудшающейся обстановки в сфере экономики и политики Украина «перестала быть комфортной средой даже для украинцев, о чем свидетельствует стремительно сокращающаяся численность населения».

Дипломат также предложил всем желающим приехать в Крым и лично удостовериться, что «сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом, где строятся больницы, школы, мечети и соборы, миллиарды вложены в создание новых энергетических систем». Украинские власти же, как указал Кузьмин, стали «лицемерно печься о крымчанах только когда Крым уплыл от них безвозвратно».