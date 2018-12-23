Тела восьми погибших обнаружили в шахте в Соликамске

Тела восьми погибших найдены в шахте в Соликамске, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

«Нашли тела восьми человек. Пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь — порядка 30 квадратных метров, к спуску готовится следующая группа», — уточняется в сообщении.

С родственниками погибших работают психологи российского МЧС.

Ранее глава региона сообщил, что, согласно мнению спасателей, у девяти строителей, заблокированных в шахте в Соликамске, нет шансов выжить.

Ранее шесть попыток горноспасателей пробиться к горнякам потерпели неудачу. Пробраться к их месту нахождения не было возможности из-за деформации конструкций, непотушенного пожара и дыма.