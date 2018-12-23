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 ДНР: Украинские силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие

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5:58   23 Декабря 2018
Весь мир

Трамп назвал позером представителя США в коалиции против ИГ из-за его отставки

Трамп назвал позером представителя США в коалиции против ИГ из-за его отставки

Американский лидер Дональд Трамп считает, что заявление спецпредставителя США в коалиции по борьбе с ИГ (запрещена в РФ) Бретта Макгерка об уходе в отставку — позерство.

«Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Он должен был уйти в феврале, но ушел в отставку прямо перед этим. Позер?» — заявил президент США у себя в Twitter.

Трамп добавил, что «фейковые новости раздувают огромное событие из ничего».

Напомним, ранее телеканал CBS со ссылкой на источники передал, что Бретт Макгерк подал в отставку из-за неприятия решения о выводе войск США из Сирии. Это произошло в пятницу, всего через сутки после ухода Джеймса Мэттиса с должности главы Пентагона.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иг #трамп #мэттис #макгерк

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