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5:20   23 Декабря 2018
Весь мир

Военный корабль Венесуэлы прошел вблизи от судна ExxonMobil у берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прошел вблизи от судна ExxonMobil у берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прошел вблизи от судна Ramform Tethys, зафрахтованного американской нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах близ берегов Гайаны, на часть территории которой претендует Каракас, передает 22 декабря агентство Associated Press, не уточнив, когда именно это случилось.

Агентство ссылается на данные норвежской организации Petroleum Geo-Services, ведущей сейсмическую разведку для ExxonMobil. Уточняется, что военные моряки Венесуэлы не заходили на борт судна Ramform Tethys, и корабль вышел из акватории.

Экипаж Ramform Tethys остановил выполнение своего задания и направился на восток, В Petroleum Geo-Services отметили, что корабль имеет все необходимые документы и разрешения. ExxonMobil занимается нефтедобычей в 10 месторождениях на шельфе Гайаны с 2015 года.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #exxonmobil #гайана #ramform tethys #petroleum geo-services

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