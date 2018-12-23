Военный корабль Венесуэлы прошел вблизи от судна ExxonMobil у берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы прошел вблизи от судна Ramform Tethys, зафрахтованного американской нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах близ берегов Гайаны, на часть территории которой претендует Каракас, передает 22 декабря агентство Associated Press, не уточнив, когда именно это случилось.

Агентство ссылается на данные норвежской организации Petroleum Geo-Services, ведущей сейсмическую разведку для ExxonMobil. Уточняется, что военные моряки Венесуэлы не заходили на борт судна Ramform Tethys, и корабль вышел из акватории.

Экипаж Ramform Tethys остановил выполнение своего задания и направился на восток, В Petroleum Geo-Services отметили, что корабль имеет все необходимые документы и разрешения. ExxonMobil занимается нефтедобычей в 10 месторождениях на шельфе Гайаны с 2015 года.