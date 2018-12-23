Депутат Рады предложил создать на Украине Ставку Верховного главнокомандующего

Проект обращения к украинскому лидеру Петру Порошенко с просьбой объявить войну РФ, внесенный на рассмотрение Верховной рады депутатом Виталием Куприй, включает инициативу о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего «для организации должного отпора стране-агрессору». Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту, размещенной на сайте парламента Украины.

Также Куприй требует принять меры для уголовного преследования «коллаборационистов страны-агрессора», которые, как он считает, несут угрозу для нацбезопасности Украины, и меры по «обеспечению энергетической независимости от страны-агрессора», а именно открыть в стране производство топлива для атомных электростанций и отключиться от российской энергосистемы.

Сенатор Франц Клинцевич заявил по поводу планов украинского депутата, что никакой войны между РФ и Украиной быть не может. Он считает, что это радикальное и ставящее под удар в первую очередь собственный народ обращение могло быть изобретено только «помутненным русофобией разумом киевских политиков».