СМИ: Разговор Трампа и Эрдогана о Сирии вызвал «катастрофичные» последствия

Телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором обсуждался вывод военного контингента США из Сирии, повлечет за собой «катастрофичные» события, сообщает газета Washington Post.

В среду Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ (запрещена в РФ), добавив, что борьба с этой организацией была единственной причиной пребывания 2 тысяч американских военных в стране.

В телефонном разговоре, который лидеры провели 14 декабря, Эрдоган, как и прежде, пытался понять, почему Штаты продолжают давать оружие сирийским курдам для борьбы с ИГ, хотя сам Трамп заявляет, что террористы уже побеждены.

«Знаете что? Она ваша. Я ухожу», — приводит газета слова Трампа о Сирии из телефонного разговора с Эрдоганом.

Этот телефонный разговор вызвал «катастрофичные события даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа». Газета пишет, что из-за этого разговора ушел в отставку министр обороны Мэттис, но, по словам Трампа, у Мэттиса было несколько месяцев, чтобы дать ему решение по Сирии, и «никто ему ничего не предоставил».

Большинство конгрессменов заявило, что вывод войск стал настоящей «катастрофой» и «капитуляцией перед двумя державами на сирийской земле — Россией и Ираном».