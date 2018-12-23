Кубинский парламент одобрил проект новой конституции страны

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы приняли 22 декабря проект новой конституции, референдум по которому намечен на февраль 2019 года, передает агентство Prensa Latina.

Уточняется, что 583 депутата одобрили новый вариант главного закона страны, который был разработан во время консультаций с кубинским народом.

После утверждения проекта в Национальной ассамблее — парламенте — текст новой конституции будет вынесен на всенародное голосование, которое пройдет 24 февраля 2019 года. Среди основных изменений, которые собираются внести в главный закон, частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, появление должностей президента и премьер-министра, занимать пост главы государства можно будет лишь два пятилетних срока. Но положения о социалистическом характере государства и главенствующей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции в законе сохранятся.