Аббас хочет распустить и переизбрать в течение полугода парламент Палестины

Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил, что собирается распустить парламент и в ближайшие полгода переизбрать его состав, согласно постановлению Конституционного суда. Об этом он заявил в ходе телевизионного выступления.

«Конституционный суд принял решение распустить Законодательный совет и назначить парламентские выборы в течение шести месяцев. Мы будем придерживаться решения Конституционного суда», — сказал Аббас.

Последние парламентские выборы на палестинских землях состоялись в 2006 году и закончились победой исламистского движения ХАМАС, которое год спустя устроило вооруженный переворот. В результате движение захватило власть в секторе Газа, под контролем Аббаса и его сторонников остался лишь Западный берег реки Иордан.

После этих событий работа Палестинского законодательного совета была фактически парализована.