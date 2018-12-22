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21:13   22 Декабря 2018
Весь мир

Аббас хочет распустить и переизбрать в течение полугода парламент Палестины

Аббас хочет распустить и переизбрать в течение полугода парламент Палестины

Глава Палестины Махмуд Аббас сообщил, что собирается распустить парламент и в ближайшие полгода переизбрать его состав, согласно постановлению Конституционного суда. Об этом он заявил в ходе телевизионного выступления.

«Конституционный суд принял решение распустить Законодательный совет и назначить парламентские выборы в течение шести месяцев. Мы будем придерживаться решения Конституционного суда», — сказал Аббас.

Последние парламентские выборы на палестинских землях состоялись в 2006 году и закончились победой исламистского движения ХАМАС, которое год спустя устроило вооруженный переворот. В результате движение захватило власть в секторе Газа, под контролем Аббаса и его сторонников остался лишь Западный берег реки Иордан.

После этих событий работа Палестинского законодательного совета была фактически парализована.

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Автор: Мария Милкевич
#хамас #палестина #аббас #сектор газа

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