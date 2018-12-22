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Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

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21:03   22 Декабря 2018
Россия

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что поможет семьям и самим уроженцам республики, которые оказались заблокированы в горящей шахте в пермском Соликамске.

Хабиров написал об этом на своей странице в соцсетях. Он сообщил, что в горящей шахте «Уралкалия» находятся трое рабочих из Башкирии. Врио региона контактирует с губернатором Пермского края, говорится в посте.

По данным ТАСС, горноспасатели все еще не могут добраться до людей из-за сильного задымления и высокой температуры. На место инцидента прибыл глава Пермского края Максим Решетников.

Задымление произошло в субботу, 22 декабря. Спасатели вывели на поверхность восемь рабочих, однако еще девять человек находятся под землей. Это рабочие подрядной организации ФГУП «УС-30».

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Автор: Арсений Аскольский

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