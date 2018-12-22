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20:25   22 Декабря 2018
Весь мир

Спецпредставитель Трампа по борьбе с ИГ* ушел в отставку

Спецпредставитель Трампа по борьбе с ИГ* ушел в отставку

Спецпредставитель президента США по вопросам борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (*ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку. 

Об этом сообщает агентство  Associated Press со ссылкой на официальных лиц. Причиной ухода с поста послужило несогласие с решением лидера США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

Всего 11 дней назад Макгурк в официальном заявлении сообщил, что считает «безрассудным» полагать, что террористы побеждены, а значит и нет оснований для вывода войск из Сирии.

Макгурк был назначен на пост еще при 44-м президенте Бараке Обаме в 2015 году. Как и ушедший в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис, он не разделяет позицию Трампа по целому ряду ключевых вопросов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иг #отставка #макгурк

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