Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
20:11   22 Декабря 2018
Весь мир

Трамп заявил, что США изначально планировали отправить войска в Сирию на три месяца

Трамп заявил, что США изначально планировали отправить войска в Сирию на три месяца

Соединенные Штаты изначально собирались отправить контингент в Сирию всего на три месяца, но в итоге американские ВС присутствовали в регионе несколько лет, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Американский лидер подчеркнул, что когда он пришел к власти, группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) «безумствовала».

По словам Трампа, сейчас ИГ практически побеждена, и другие страны региона, включая Турцию, смогут с легкостью справиться с оставшимися террористами.

США начали военную операцию против ИГ в Сирии в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из САР вызвало неоднозначную реакцию среди членов американского Конгресса. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против такого шага Белого дома.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #иг #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...