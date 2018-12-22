Трамп заявил, что США изначально планировали отправить войска в Сирию на три месяца

Соединенные Штаты изначально собирались отправить контингент в Сирию всего на три месяца, но в итоге американские ВС присутствовали в регионе несколько лет, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Американский лидер подчеркнул, что когда он пришел к власти, группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) «безумствовала».

По словам Трампа, сейчас ИГ практически побеждена, и другие страны региона, включая Турцию, смогут с легкостью справиться с оставшимися террористами.

США начали военную операцию против ИГ в Сирии в сентябре 2014 года. Решение Трампа о выводе войск из САР вызвало неоднозначную реакцию среди членов американского Конгресса. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против такого шага Белого дома.