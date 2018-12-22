Умер сын основателя Саудовской Аравии

Сын основателя государства Саудовская Аравия принц Таляль бен Абдель Азиз умер в королевстве. Ему было 87 лет.

Об этом написал один из его сыновей в Twitter-аккаунте. Принц Татяль — 18-ый сын основателя современной Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль-Сауда.

В конце 1950-х он был первым министром транспорта королевства, затем занимал пост главы министерства финансов. В начале 1960-х годов Таляль жестко раскритиковал систему власти в монархии. Он создал движение «Свободные эмиры»,и на несколько лет эмигрировал в Каир.

Там его поддержал глава арабской республики Гамаль Насер. Позже он вернулся в страну. Мировые СМИ назвали бунтаря Таляля Красным принцем.