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19:35   22 Декабря 2018
Весь мир

Умер сын основателя Саудовской Аравии

Умер сын основателя Саудовской Аравии

Сын основателя государства Саудовская Аравия принц Таляль бен Абдель Азиз умер в королевстве. Ему было 87 лет.  

Об этом написал один из его сыновей в Twitter-аккаунте. Принц Татяль — 18-ый сын основателя современной Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль-Сауда.

В конце 1950-х он был первым министром транспорта королевства, затем занимал пост главы министерства финансов. В начале 1960-х годов Таляль жестко раскритиковал систему власти в монархии. Он создал движение «Свободные эмиры»,и на несколько лет эмигрировал в Каир.

Там его поддержал глава арабской республики Гамаль Насер. Позже он вернулся в страну. Мировые СМИ назвали бунтаря Таляля Красным принцем.

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Автор: Арсений Аскольский
#саудовская аравия #принц #таляль

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