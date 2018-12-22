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20:04   22 Декабря 2018
Весь мир

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Сотрудники норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего гражданина России в ограблении банка. Соответствующая информация опубликована на сайте губернатора архипелага. Отмечается, что мужчину арестовали.

Инцидент произошел в пятницу в Sparebank 1 Nord-Norge в норвежском Лонгьире. По данным местных властей, вооруженный человек ворвался в банк и вынес оттуда примерно 70 тысяч норвежских крон, что составляет свыше 500 тысяч рублей. Также сообщается, что во время ограбления при себе у мужчины было ружье, которое он взял напрокат на законных основаниях.

Мужчину быстро задержали. Все средства уже вернули в банк. В субботу россиянина отвезли в Тромсе, где суд решил заключить арестовать его на четыре недели.

 

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Автор: Алла Ларионова
#общество #шпицберген #гражданин рф

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