Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Сотрудники норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего гражданина России в ограблении банка. Соответствующая информация опубликована на сайте губернатора архипелага. Отмечается, что мужчину арестовали.

Инцидент произошел в пятницу в Sparebank 1 Nord-Norge в норвежском Лонгьире. По данным местных властей, вооруженный человек ворвался в банк и вынес оттуда примерно 70 тысяч норвежских крон, что составляет свыше 500 тысяч рублей. Также сообщается, что во время ограбления при себе у мужчины было ружье, которое он взял напрокат на законных основаниях.

Мужчину быстро задержали. Все средства уже вернули в банк. В субботу россиянина отвезли в Тромсе, где суд решил заключить арестовать его на четыре недели.