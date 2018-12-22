После ЧП на шахте в Соликамске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ЧП на шахте «Уралкалия» в пермском Соликамске. Из-за пожара в шахте остались заблокированными девять рабочих. В ведомстве считают, что они погибли.

Об этом сообщает ТАСС. Задымление произошло в субботу, 22 декабря. Спасатели вывели на поверхность восемь рабочих, однако еще девять человек находятся под землей. Это рабочие подрядной организации ФГУП «УС-30», она действует на объекте с декабря 2017 года.

Ранее МЧС сообщило, что к месту инцидента выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Свердловской области.