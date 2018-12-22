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19:15   22 Декабря 2018
Россия

После ЧП на шахте в Соликамске возбуждено уголовное дело

После ЧП на шахте в Соликамске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после ЧП на шахте «Уралкалия» в пермском Соликамске. Из-за пожара в шахте остались заблокированными девять рабочих. В ведомстве считают, что они погибли.

Об этом сообщает ТАСС. Задымление произошло в субботу, 22 декабря. Спасатели вывели на поверхность восемь рабочих, однако еще девять человек находятся под землей. Это рабочие подрядной организации ФГУП «УС-30», она действует на объекте с декабря 2017 года. 

Ранее МЧС сообщило, что к месту инцидента выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Свердловской области.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #соликамск #уралкалий

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