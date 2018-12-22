Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
19:17   22 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» объяснил, почему с 2014 года не приезжает с гастролями в Россию. Он заявил, что инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и теперь на месте России якобы черная дыра.

Артист отметил, что очень скучает по своим родным и друзьям, живущим сейчас в России. Хлывнюк подчеркнул, что ждет, когда ситуация в отношениях РФ и Украины поменяется «эволюционным путем». Кроме того, музыкант добавил, что на концертах за границей бывает много поклонников творчества группы, приехавших из России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #хлывнюк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...