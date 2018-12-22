Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» объяснил, почему с 2014 года не приезжает с гастролями в Россию. Он заявил, что инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и теперь на месте России якобы черная дыра.

Артист отметил, что очень скучает по своим родным и друзьям, живущим сейчас в России. Хлывнюк подчеркнул, что ждет, когда ситуация в отношениях РФ и Украины поменяется «эволюционным путем». Кроме того, музыкант добавил, что на концертах за границей бывает много поклонников творчества группы, приехавших из России.