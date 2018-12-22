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18:59   22 Декабря 2018
Россия

Врио главы Санкт-Петербурга допустил отмену передачи Исаакиевского собора РПЦ

Врио главы Санкт-Петербурга допустил отмену передачи Исаакиевского собора РПЦ

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что распоряжение местных властей о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ) могут признать утратившим силу. 

Соответствующая информация содержится в ответе Беглова на соответствующий запрос группы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые ранее в декабре ходатайствовали об аннулировании данного документа.

Его авторы призвали врио главы Петербурга признать недействительным распоряжение профильного городского комитета о передаче собора в пользование церкви. Они отметили, что ряд пунктов документа уже утратили актуальность.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #рпц #исаакиевский собор

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