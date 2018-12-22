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Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

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18:53   22 Декабря 2018
Весь мир

Почти 24 тысячи «желтых жилетов» вышли на митинг в субботу во Франции

Почти 24 тысячи «желтых жилетов» вышли на митинг в субботу во Франции

Количество протестующих, участвующих в акциях «желтых жилетов» во Франции по состоянию на 16:00 мск составило 23,8 тысячи человек. 

Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой МВД страны. По данным правоохранителей столицы, в манифестации в Париже участвуют две тысячи человек. В городе задержано 109 радикалов, семерых заключили под стражу. Ранее стало известно о 65 задержанных и четырех взятых под стражу.

Одной из площадок манифестаций впервые стал Версаль. Манифестанты находились также в районе Триумфальной арки, площади Оперы.

Массовые акции начались по всей Франции с середины ноября. Протестующие недовольны ростом цен на топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты, из-за чего движение получило такое название. Сегодняшняя субботняя манифестация — шестая по счету.

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Автор: Арсений Аскольский
#париж #желтые жилеты

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