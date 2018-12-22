Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
18:33   22 Декабря 2018
Россия

Эксперт рассказал об особых льготах для региональных чиновников

Эксперт рассказал об особых льготах для региональных чиновников

После скандала с неудачной фразой о государстве, которое ничего не должно детям, свердловской чиновнице Ольге Глацких дали шанс получить бюджетную квартиру.

При этом, отмечает канал «Царьград», женщина рассчитывала на субсидию в размере 70% от стоимости недвижимости. Эту информацию подтвердили в региональном департаменте информационной политики, где также подчеркнули, что в декабре Ольга Глацких своего права на субсидию лишилась.

Информация о предоставлении чиновнице субсидии возмутила общественность. Вопрос о том, какие льготы положены чиновникам, неоднократно спрашивают интернет-пользователи. Канал поговорил с политологом, генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым с целью получить на эти вопросы ответ.

Как отметил эксперт, ключевые льготы – это та самая субсидия на жилье и пенсионные бонусы. Он заметил, что есть группы чиновников: ведущая, руководящая, обычная. Грубо говоря, руководители – это от директоров департаментов, от замдиректоров департаментов, и выше, в ведомствах, заявил Журавлев. В регионах не очень знаю, в этом смысле. Они всегда хранят эту тайну, как тайну золотого запаса. Он отметил, что в ситуация в регионах ему мало известна, так как там есть граница между должностями. Чем в более высокую группу входит чиновник, тем больше объем субсидии. При этом, заметил политолог, она же дается в денежном эквиваленте, в том смысле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #льготы #чиновники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...