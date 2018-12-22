Эксперт рассказал об особых льготах для региональных чиновников

После скандала с неудачной фразой о государстве, которое ничего не должно детям, свердловской чиновнице Ольге Глацких дали шанс получить бюджетную квартиру.

При этом, отмечает канал «Царьград», женщина рассчитывала на субсидию в размере 70% от стоимости недвижимости. Эту информацию подтвердили в региональном департаменте информационной политики, где также подчеркнули, что в декабре Ольга Глацких своего права на субсидию лишилась.

Информация о предоставлении чиновнице субсидии возмутила общественность. Вопрос о том, какие льготы положены чиновникам, неоднократно спрашивают интернет-пользователи. Канал поговорил с политологом, генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым с целью получить на эти вопросы ответ.

Как отметил эксперт, ключевые льготы – это та самая субсидия на жилье и пенсионные бонусы. Он заметил, что есть группы чиновников: ведущая, руководящая, обычная. Грубо говоря, руководители – это от директоров департаментов, от замдиректоров департаментов, и выше, в ведомствах, заявил Журавлев. В регионах не очень знаю, в этом смысле. Они всегда хранят эту тайну, как тайну золотого запаса. Он отметил, что в ситуация в регионах ему мало известна, так как там есть граница между должностями. Чем в более высокую группу входит чиновник, тем больше объем субсидии. При этом, заметил политолог, она же дается в денежном эквиваленте, в том смысле.