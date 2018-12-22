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18:06   22 Декабря 2018
Весь мир

Число погибших из-за взрывов в Могадишо возросло до 25 человек

Число погибших из-за взрывов в Могадишо возросло до 25 человек

Количество жертв в результате двойного взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 25 человек. Пострадали еще 40. 

Об этом в Twitter написал местный телеканал Dalsan TV. Ранее стало известно о 16 погибших и минимум 20 пострадавших.

Инцидент произошел возле КПП в центре города у Национального театра. Взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Через некоторое время в Могадишо прогремел второй взрыв. Ответственность за атаку взяла радикальная группировка «Аш-Шабаб». Инцидент расследует полиция.

«Аш-Шабаб» организована в 2004 году, ее финансирует «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Также группировка собирает «налоги» с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

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Автор: Арсений Аскольский
#теракт #сомали #могадишо #аш-шабаб

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