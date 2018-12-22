Число погибших из-за взрывов в Могадишо возросло до 25 человек

Количество жертв в результате двойного взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до 25 человек. Пострадали еще 40.

Об этом в Twitter написал местный телеканал Dalsan TV. Ранее стало известно о 16 погибших и минимум 20 пострадавших.

Инцидент произошел возле КПП в центре города у Национального театра. Взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Через некоторое время в Могадишо прогремел второй взрыв. Ответственность за атаку взяла радикальная группировка «Аш-Шабаб». Инцидент расследует полиция.

«Аш-Шабаб» организована в 2004 году, ее финансирует «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Также группировка собирает «налоги» с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.