МЧС привлечет к спасению горняков в Соликамске три военизированных горноспасательных отряда

МЧС России усиливает группировку по ликвидации возгорания в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Сейчас к месту инцидента выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. В шахте еще остаются заблокированными девять рабочих. Горноспасательные отряды общей численностью 32 человека прибудут в Соликамск из Свердловский области.

Спасатели вывели на поверхность восемь рабочих, однако еще девять человек находятся под землей. Их сложно поднять из-за задымления и высокой температуры. Связи с ними нет, но у горняков должны быть индивидуальные баллоны с воздухом

Ранее мэр города Алексей Федотов заявил, что операция по спасению продолжится до ночи.