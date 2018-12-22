Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
17:54   22 Декабря 2018
Россия

МЧС привлечет к спасению горняков в Соликамске три военизированных горноспасательных отряда

МЧС привлечет к спасению горняков в Соликамске три военизированных горноспасательных отряда

МЧС России усиливает группировку по ликвидации возгорания в шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. Сейчас к месту инцидента выдвинулись  три военизированных горноспасательных отряда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. В шахте еще остаются заблокированными девять рабочих. Горноспасательные отряды общей численностью 32 человека прибудут в Соликамск из Свердловский области.

Спасатели вывели на поверхность восемь рабочих, однако еще девять человек находятся под землей. Их сложно поднять из-за задымления и высокой температуры. Связи с ними нет, но у горняков должны быть индивидуальные баллоны с воздухом

Ранее мэр города  Алексей Федотов заявил, что операция по спасению продолжится до ночи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#мчс #шахта #соликамск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...