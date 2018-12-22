Обрушений на шахте в Соликамске в результате ЧП не обнаружено

Обрушений на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края не зафиксировано. Сейчас из-за пожара там остаются заблокированными девять рабочих. У горняков должны быть индивидуальные баллоны с воздухом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника организации «УС-30» Андрея Максимова. Его рабочие находятся в шахте. По словам Максимова, еще есть шансы спасти заблокированных горняков. Однако пока что задымление и высокая температура еще сохраняются.

По последней информации, спасатели вывели на поверхность восемь рабочих, однако еще девять человек находятся под землей. Связи с ними нет.

Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, задымление в шахте вызвано возгоранием конструкции шахты. Сейчас на объекте работают горноспасатели.