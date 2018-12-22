Министр просвещения считает, что не нужно нагружать школьников в новогодние каникулы

Дети в праздники должны отдыхать, заявила глава Министерства просвещения России Ольга Васильева. Она также подчеркнула, что можно обратиться к «школьным» вопросам после хорошего отдыха. Об этом глава ведомства сообщила в интервью Российской газете.

Она также заметила, что каждый внимательный родитель понимает, в чем ребенку необходимо приложить больше усердия, нужна ли ему помощь старших в учебе.

По словам министра, после хорошей передышки можно в мягкой и ненавязчивой форме обратиться и к вопросам учебы. Нужно вместе с ребенком что-то читать, обговорить, повторить материал, при этом не слишком усердствуя, добавила Васильева.