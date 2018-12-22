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17:49   22 Декабря 2018
Россия

Министр просвещения считает, что не нужно нагружать школьников в новогодние каникулы

Министр просвещения считает, что не нужно нагружать школьников в новогодние каникулы

Дети в праздники должны отдыхать, заявила глава Министерства просвещения России Ольга Васильева. Она также подчеркнула, что можно обратиться к «школьным» вопросам после хорошего отдыха. Об этом глава ведомства сообщила в интервью Российской газете.

Она также заметила, что каждый внимательный родитель понимает, в чем ребенку необходимо приложить больше усердия, нужна ли ему помощь старших в учебе.

По словам министра, после хорошей передышки можно в мягкой и ненавязчивой форме обратиться и к вопросам учебы. Нужно вместе с ребенком что-то читать, обговорить, повторить материал, при этом не слишком усердствуя, добавила Васильева.

«Но в целом я за то, чтобы дети в праздники больше отдыхали», — резюмировала глава министерства.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #новый год #министр просвещения

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