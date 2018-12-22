Полиция арестовала мужчину, пытавшегося похитить знакомую

Мужчина арестован за неудавшуюся попытку похищения знакомой в Москве. На него завели уголовное дело. Об этом сообщает в субботу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Согласно данным следствия, утром 21 декабря обвиняемый дождался, когда девушка покинет свой дом, подошел к ней и против ее воли затащил в салон автомобиля. Стражи порядка быстро задержали мужчину и освободили потерпевшую. Вскоре 33-летний мужчина дал признательные показания.

Обвиняемого решено было поместить под стражу.