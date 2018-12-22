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Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

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 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

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17:29   22 Декабря 2018
Россия

Полиция арестовала мужчину, пытавшегося похитить знакомую

Полиция арестовала мужчину, пытавшегося похитить знакомую

Мужчина арестован за неудавшуюся попытку похищения знакомой в Москве. На него завели уголовное дело. Об этом сообщает в субботу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Согласно данным следствия, утром 21 декабря обвиняемый дождался, когда девушка покинет свой дом, подошел к ней и против ее воли затащил в салон автомобиля. Стражи порядка быстро задержали мужчину и освободили потерпевшую. Вскоре 33-летний мужчина дал признательные показания.

Обвиняемого решено было поместить под стражу.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #задержание #общество

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