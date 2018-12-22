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17:07   22 Декабря 2018
Россия

Первый полет Ил-112В состоится в феврале 2019 года

Первый полет Ил-112В состоится в феврале 2019 года

Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится до февраля 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО).

Он подчеркнул, что войска нуждаются в таком самолете, поскольку вскоре техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Позже оборонное ведомство закупит еще два транспортника для испытаний.

Криворучко уверен, что вопрос по срокам создания нового самолета будет решен, несмотря на ряд серьезных проблем. Он выразил надежду, что концерн «Ильюшин» справится с этой работой.

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Автор: Виктория Разумовская
#авиация #минобороны рф #ил-112в

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