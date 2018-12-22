Минобороны получит от «Созвездия» единую систему управления войсками

Концерн «Созвездие», входящий в «Росэлектронику», заключил длительное соглашение на поставку Минобороны РФ единой системы управления армией в тактическом звене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя ведомства Алексея Криворучко. Во время посещения концерна он подчеркнул, что контракт на подобные системы заключается впервые в истории министерства обороны.

Уточняется, что контракт заключен до 2027 года. Согласно ему «Созвездие» будет сопровождать весь жизненный цикл составных элементов системы. По словам главы концерна Алексея Бочарова, все работы выполнят в срок.

Он рассказал, что на данный момент это единая система управления боем, которая включает в себя 11 подсистем. С ее помощью можно управлять, в том числе, системами радиоэлектронной борьбы и средствами ПВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе годовой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина рассказал, что министерство этом году выполнило все предусмотренные планом и гособоронзаказом мероприятия.

Шойгу доложил, что в следующем году оснащенность ВВС РФ новыми образцами будет доведена до 65%, ВКС — до 81,8%. Так, армия получит четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95 — Ту-95МС. На боевое дежурство также предстоит поставить 31 пусковую установку с комплексами «Ярс» и «Авангард»

Кроме того, на вооружение ВМФ РФ поступит первая атомная подлодка модернизированного проекта «Борей-А» «Князь Владимир», рассказал министр обороны.