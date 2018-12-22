СМИ: В Париже задержано около 30 человек в ходе протестов

Сотрудники правопорядка задержали по меньшей мере 30 человек в Париже во время протестов «желтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные префектуры полиции.

Трое манифестантов помещены под стражу. Ранее в МВД Франции сообщили, что общественный порядок по всей стране охраняют более четырех тысяч полицейских. В Париже — более 1,2 тысячи.

Акции протестов «желтых жилетов» направлены против роста цен и увеличения налогов. Субботняя акция стала шестой.