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Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

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Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

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Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

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16:43   22 Декабря 2018
Весь мир

СМИ: В Париже задержано около 30 человек в ходе протестов

СМИ: В Париже задержано около 30 человек в ходе протестов

Сотрудники правопорядка задержали по меньшей мере 30 человек в Париже во время протестов «желтых жилетов». Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные префектуры полиции.

Трое манифестантов помещены под стражу. Ранее в МВД Франции сообщили, что общественный порядок по всей стране охраняют более четырех тысяч полицейских. В Париже — более 1,2 тысячи.

Акции протестов «желтых жилетов» направлены против роста цен и увеличения налогов. Субботняя акция стала шестой.

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Автор: Виктория Разумовская
#франция #общество #желтые жилеты

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