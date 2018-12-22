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16:32   22 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, по которому каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обязана указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины. Напомним, Верховная рада 20 декабря приняла законопроект, который обязывает переименовать УПЦ. Согласно документу, церковь, входящая в структуру религиозной организации «с центром в государстве-агрессоре» должна в названии отображать принадлежность к ней.

При этом экспертное управление парламента считает, что принятый закон противоречит конституции Украины. По ней церковь строго отделена от государства, а государство не должно вмешиваться в ее деятельность.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #упц

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