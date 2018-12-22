Группа «желтых жилетов» проводит акцию протеста в Брюсселе

Небольшая группа членов движения «желтые жилеты» проводит акцию протеста на севере Брюсселя. В городе дежурят усиленные отряды полицейских. Инцидентов зафиксировано не было.

В субботу утром группа из 50 человек собралась в северном квартале Схарбек, после чего двинулась в сопровождении полицейских в направлении центра города. Участники протеста раздают прохожим листовки. В них говорится о требовании о проведении референдума гражданской инициативы.

Ранее в Брюсселе уже проходили акции «желтых жилетов». Они закончились столкновениями с полицией и административным задержанием десятков человек.