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16:08   22 Декабря 2018
Весь мир

Число жертв взрыва в Могадишо возросло до 16 человек

Число жертв взрыва в Могадишо возросло до 16 человек

Количество погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось — жертвами стали 16 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местную полицию.

Ранее стало известно, что у КПП в центре города подорвалась машина со взрывчаткой. Погибли не менее шести человек, 13 пострадали. Позже в Могадишо прогремел еще один взрыв. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

Associated Press пишет, что число жертв увеличилось до 16 человек, количество пострадавших превысило 20 человек. Среди погибших оказались трое сотрудников базирующегося в Лондоне телеканала Universal TV. Кроме того, в результате трагедии пострадал заместитель мэра Могадишо.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #чп #сомали #могадишо

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