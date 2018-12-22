Число жертв взрыва в Могадишо возросло до 16 человек

Количество погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось — жертвами стали 16 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местную полицию.

Ранее стало известно, что у КПП в центре города подорвалась машина со взрывчаткой. Погибли не менее шести человек, 13 пострадали. Позже в Могадишо прогремел еще один взрыв. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

Associated Press пишет, что число жертв увеличилось до 16 человек, количество пострадавших превысило 20 человек. Среди погибших оказались трое сотрудников базирующегося в Лондоне телеканала Universal TV. Кроме того, в результате трагедии пострадал заместитель мэра Могадишо.