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15:49   22 Декабря 2018
Россия

МЧС опровергло информацию о взрыве метана в шахте в Соликамске

МЧС опровергло информацию о взрыве метана в шахте в Соликамске

МЧС России опровергло информацию о том, что в шахте в Соликамске произошел взрыв метана. Ранее в ряде СМИ появилась такие данные.

Горноспасатели из Новосибирска приведены в готовность в связи с пожаром в шахте. На место ЧП стянуты силы и средства МЧС. Кроме того, прибыла бригада психологов МЧС, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи.

По последним данным, спасателям удалось вывести на поверхность восемь горняков, однако еще девять рабочих остаются под землей.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #шахта #соликамск

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