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15:43   22 Декабря 2018
Россия

Суд рассмотрит продление меры пресечения сестрам Хачатурян 26 декабря

Суд рассмотрит продление меры пресечения сестрам Хачатурян 26 декабря

Следственный комитет РФ просит суд продлить трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Ходатайство рассмотрят в Басманном суде Москвы 26 декабря.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ранами нашли 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им моральные страдания.

Останкинский суд Москвы арестовал Крестину, Ангелину и Марию 2 августа. 27 сентября столичный Басманный изменил им меру пресечения на запрет определенных действий до 28 декабря. Их освободили из зала суда.

После выхода из СИЗО сестры живут в трех отдельных квартирах. Они не могут покидать место проживания ночью, а также использовать интернет и мобильную связь.

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Автор: Арсений Аскольский

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