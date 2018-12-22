Суд рассмотрит продление меры пресечения сестрам Хачатурян 26 декабря

Следственный комитет РФ просит суд продлить трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Ходатайство рассмотрят в Басманном суде Москвы 26 декабря.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ранами нашли 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им моральные страдания.

Останкинский суд Москвы арестовал Крестину, Ангелину и Марию 2 августа. 27 сентября столичный Басманный изменил им меру пресечения на запрет определенных действий до 28 декабря. Их освободили из зала суда.

После выхода из СИЗО сестры живут в трех отдельных квартирах. Они не могут покидать место проживания ночью, а также использовать интернет и мобильную связь.