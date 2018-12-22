Доклады США о якобы вмешательстве РФ в выборы — раскручивание санкционной спирали, заявили в ГД

Информация американской разведки о предполагаемом вмешательстве в выборы 2018 года России, КНР и Ирана является очередным вбросом, чтобы раскрутить санкционную спираль и поддерживать конфронтацию.

Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщает РИА Новости.

Разведка США считает, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы в США в текущем году. При этом никаких доказательств влияния вмешательства на результаты голосования нет, заявил глава американской нацразведки США Дэниел Коутс.

Ведомство подготовило доклад, который передадут в МВД и генпрокурору Соединенных Штатов. Если те докажут выводы, опубликованные в документе, это спровоцирует автоматическое введение санкций против РФ, КНР и Ирана.

По словам Новикова, санкции нуждаются в постоянной подпитке дополнительными претензиями, а если таковых нет, то их нужно сконструировать.