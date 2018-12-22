Удальцову напомнили о его продажности

Согласно Twitter-аккаунту активиста, участники совета собрались 22 декабря собрались в здании гостиницы «Измайлово». Там они, по словам Удальцова, «вырабатывают план действий» на следующий год. Основной задачей этого собрания является обсуждение развития коалиции левых и патриотических сил (КПРФ, ЛФ, НПСР, рабочих профсоюзов, а также других левых организаций).

В ходе мероприятия выступил сам Удальцов, а также Максим Шевченко, Сергей Обухов из КПРФ и другие делегаты. В 2019 году движение намерено участвовать во всех региональных выборах по стране. Однако наиболее примечательным является тот факт, что основной упор, как сознается в своем микроблоге сам координатор ЛФ, будет сделан упор на расширение протестного движения в РФ.

Тем временем неизвестные решили напомнить Удальцову о его продажности. На улице вывесили плакат, который гласит, что «Удальцов хуже проститутки. Продался вчера, продастся и завтра».

Речь идет о сомнительных связях координатора ЛФ. Авторы плаката наверняка решили напомнить общественности о том, как несколькими годами ранее Удальцов встретился с грузинским политиком Гиви Таргамадзе и получил от него деньги на организацию массовых беспорядков в РФ. Беседа оппозиционера с Таргамадзе записывалась на скрытую камеру. Их договоренность вылилась в акции протеста в мае 2012 года на Болотной площади и прочие оппозиционные митинги. Задача у Удальцова стояла непростая. Активист должен был способствовать захвату власти в ряде российских городов, стратегически важных объектов, привлечению террористов для дестабилизации обстановки. Кроме того, грузинский политик готов был выложить немалые деньги на финансирование деятельности отдельных представителей оппозиционного движения, включая самого Удальцова.

Позже экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также подтвердил, что Таргамадзе встречался с российскими оппозиционерами по его просьбе.