Роскосмос готовится к очередному пуску на космодроме «Восточный»
Государственная корпорация Роскосмос сообщает, что в воскресенье, 23 декабря, пройдет сборка ракеты для спутника «Канопус-В». В этот же день запланировано заседание госкомиссии, которая примет решение о готовности ее к вывозу на стартовый комплекс.
Запуск намечен на 27 декабря. Он будет четвертым в истории космодрома. Предыдущий пуск состоялся 1 февраля, когда на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В».
Группировка спутников этого типа предназначена для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Наличие в ней сразу нескольких аппаратов позволяет увеличить частоту обзора поверхности Земли и повысить оперативность полученной информации.
#КанопусВ: общая сборка ракеты космического назначения запланирована на 23 декабря. В этот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности ее к вывозу на стартовый комплекс. Пуск запланирован на 27 декабря. pic.twitter.com/kqerYVxKTd— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 22, 2018