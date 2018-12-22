Роскосмос готовится к очередному пуску на космодроме «Восточный»

Государственная корпорация Роскосмос сообщает, что в воскресенье, 23 декабря, пройдет сборка ракеты для спутника «Канопус-В». В этот же день запланировано заседание госкомиссии, которая примет решение о готовности ее к вывозу на стартовый комплекс.

Запуск намечен на 27 декабря. Он будет четвертым в истории космодрома. Предыдущий пуск состоялся 1 февраля, когда на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В».

Группировка спутников этого типа предназначена для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Наличие в ней сразу нескольких аппаратов позволяет увеличить частоту обзора поверхности Земли и повысить оперативность полученной информации.