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15:02   22 Декабря 2018
Россия

Роскосмос готовится к очередному пуску на космодроме «Восточный»

Роскосмос готовится к очередному пуску на космодроме «Восточный»

Государственная корпорация Роскосмос сообщает, что в воскресенье, 23 декабря, пройдет сборка ракеты для спутника «Канопус-В». В этот же день запланировано заседание госкомиссии, которая примет решение о готовности ее к вывозу на стартовый комплекс. 

Запуск намечен на 27 декабря. Он будет четвертым в истории космодрома. Предыдущий пуск состоялся 1 февраля, когда на орбиту были  выведены два космических аппарата «Канопус-В».

Группировка спутников этого типа предназначена для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Наличие в ней сразу нескольких аппаратов позволяет увеличить частоту обзора поверхности Земли и повысить оперативность полученной информации.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #роскосмос #канопус-в

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