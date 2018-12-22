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Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

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15:12   22 Декабря 2018
Весь мир

Ожесточенные столкновения протестующих и полиции в Барселоне попали на видео

Ожесточенные столкновения протестующих и полиции в Барселоне попали на видео

Массовые акции протеста прошли на улицах Каталонии. Они вызваны решением правительства провести заседание совета министров Испании не в Мадриде, как обычно, а в Барселоне.

Мероприятия сопровождались массовыми столкновениями митингующих с полицейскими. Сторонники независимости Каталонии швыряли в полицию камнями, яйцами и банками. Правоохранительным органам неоднократно приходилось применять силу против демонстрантов.

Участники митингов в центре Барселоны выкрикивали лозунги против правительства страны, размахивали неофициальным флагом каталонских сепаратистов.

По последней информации, в ходе протестов пострадали 77 человек, среди которых 35 —сотрудники правопорядка Mossos d'Esquadra.

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Автор: Арсений Аскольский
#барселона #протесты #каталония

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