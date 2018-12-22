Появилось видео возвращения сирийских беженцев в освобожденные провинции

Новая группа сирийских беженцев пересекла гуманитарный коридор Абу-Духур близ провинции Идлиб. Его создала ранее российская военная полиция, чтобы люди свободно выйти с территории, оккупированной боевиками. Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает об этом с места событий.

Источник агентства сообщил, что 21 декабря Абу-Духур покинули 316 человек, среди которых 109 женщин, 99 мужчин и 108 детей. Часть партии беженцев преодолела коридор на собственных авто, забрав с собой все вещи и даже домашний скот.

На контрольно-пропускных пунктах их ждали компетентные органы САР. Всем прибывшим, нуждающимся в медпомощи, оказывали ее на месте, а также раздали продукты и одежду. Всего помощь получили 197 человек.

ФАН публикует видеозапись с места событий.

За последнее время несколько тысяч мирных сирийцев пересекли гумкоридор Абу-Духур, вернувшись в свои дома в Алеппо, Хаме, Идлибе. Эти провинции уже освобождены правительственной армией от террористов. Простые граждане начали возвращаться домой с целью восстановить заброшенное из-за нестабильной обстановки лет назад сельское хозяйство и помочь стране в реабилитации после длительной борьбы с терроризмом.

В начале этого года подразделениям армии САР при содействии российских войск удалось уничтожить анклав террористических группировок, которые ранее держали под контролем провинции Алеппо, Идлиб и Хама.