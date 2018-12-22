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14:35   22 Декабря 2018
Россия

Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые боевые самолеты после реконструкции

Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые боевые самолеты после реконструкции

Два истребителя Су-30М2 совершили 22 декабря техпосадку на реконструированной взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэродрома «Бельбек», который находится в Севастополе.

На одном из самолетов в Крым прилетел командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов. Аэропорт «Бельбек» построили в 1941 году для военных целей, затем он использоваться для приема правительственных самолетов.

После воссоединения Крыма с Россией руководство Севастополя подписало с Минобороны договор о совместном использовании, и в 2018 году аэродром стал филиалом международного аэропорта «Симферополь».

В конце ноября на месяц раньше срока закончился ремонт ВПП длиной 3,45 км. Теперь в аэропорту могут приземляться и военные, и гражданские самолеты всех типов, включая тяжелые транспортные самолеты.

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Автор: Арсений Аскольский
#аэропорт #симферополь #бельбек

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