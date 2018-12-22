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14:25   22 Декабря 2018
Весь мир

«Желтые жилеты» собрались на Монмартре в Париже

«Желтые жилеты» собрались на Монмартре в Париже

Участники движения «желтых жилетов» собрались на Монмартре, у базилики Сакре-Кер в Париже в субботу. Об этом пишет РИА Новости. Они принесли плакаты и растяжки, на жилетах некоторых написаны призывы к президенту Франции уйти в отставку.

На данный момент обстановка в столице Франции спокойная. Многие участники акции уже покидают холм Монмартра. Вблизи собора открыта небольшая рождественская ярмарка, перед входом стоят охранники и досматривают содержимое сумок посетителей.

На Елисейских полях утром были тоже замечены люди в желтых жилетах. Полиции на улицах практически не видно. Несколько станций метро закрыты по требованию префектуры полиции. 

Акции в субботу были запланированы и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Бордо. Согласно данным МВД страны, безопасность будут обеспечивать 4100 сотрудников правоохранительных органов, а в Париже — 1230.

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Автор: Виктория Разумовская
#париж #общество #желтые жилеты

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