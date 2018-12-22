«Желтые жилеты» собрались на Монмартре в Париже

Участники движения «желтых жилетов» собрались на Монмартре, у базилики Сакре-Кер в Париже в субботу. Об этом пишет РИА Новости. Они принесли плакаты и растяжки, на жилетах некоторых написаны призывы к президенту Франции уйти в отставку.

На данный момент обстановка в столице Франции спокойная. Многие участники акции уже покидают холм Монмартра. Вблизи собора открыта небольшая рождественская ярмарка, перед входом стоят охранники и досматривают содержимое сумок посетителей.

About 300 to 400 #GiletsJaunes converge in the district of La Bute Montmartre, Paris, following the call of the movement leader Eric Drouet. #ActeVI pic.twitter.com/0vOSmBnZLM — Jordan ???? (@Jordan_SP1) December 22, 2018

На Елисейских полях утром были тоже замечены люди в желтых жилетах. Полиции на улицах практически не видно. Несколько станций метро закрыты по требованию префектуры полиции.

Акции в субботу были запланированы и в других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Бордо. Согласно данным МВД страны, безопасность будут обеспечивать 4100 сотрудников правоохранительных органов, а в Париже — 1230.