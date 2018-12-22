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Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

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Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
14:20   22 Декабря 2018
Россия

США пытаются наказать РФ за независимую политику, считает Клинцевич

США пытаются наказать РФ за независимую политику, считает Клинцевич

Соединенные Штаты пытаются под любым предлогом «наказать» Россию, КНР и Иран за независимую внешнюю политику. Об этом сообщает РИА Новости в субботу со ссылкой на оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Американская разведка считает, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году, однако выводов о влиянии этого «вмешательства» на результаты голосования нет. Соответствующее заявление сделал директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Кроме того, ведомство подготовило доклад о вмешательстве в выборы, который далее направят в министерство внутренней безопасности и Генеральную прокурору Соединенных Штатов.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #клинцевич

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