Соединенные Штаты пытаются под любым предлогом «наказать» Россию, КНР и Иран за независимую внешнюю политику. Об этом сообщает РИА Новости в субботу со ссылкой на оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Американская разведка считает, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году, однако выводов о влиянии этого «вмешательства» на результаты голосования нет. Соответствующее заявление сделал директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Кроме того, ведомство подготовило доклад о вмешательстве в выборы, который далее направят в министерство внутренней безопасности и Генеральную прокурору Соединенных Штатов.