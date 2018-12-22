Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
14:00   22 Декабря 2018
Россия

Ушел из жизни физик Сергей Псахье

Ушел из жизни физик Сергей Псахье

Глава Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН, член Нью-Йоркской академии наук Сергей Псахье умер в субботу, 22 декабря. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу ученого Елену Кондурову. По ее словам, Псахье умер во время награждения победителей детского конкурса памяти Г.А. Псахье. Он был отцом погибшего.

Сергей Псахье закончил физический факультет Томского госуниверситета (ТГУ), с 2002 года занимал пост директора ИФПМ. Ученый также работал в Университете Северной Каролины в США и стал членом Нью-Йоркской академии наук.

Он изучал методы дискретной механики и методики компьютерного моделирования новых материалов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ученый #томск #псахье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...