Ушел из жизни физик Сергей Псахье

Глава Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН, член Нью-Йоркской академии наук Сергей Псахье умер в субботу, 22 декабря. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу ученого Елену Кондурову. По ее словам, Псахье умер во время награждения победителей детского конкурса памяти Г.А. Псахье. Он был отцом погибшего.

Сергей Псахье закончил физический факультет Томского госуниверситета (ТГУ), с 2002 года занимал пост директора ИФПМ. Ученый также работал в Университете Северной Каролины в США и стал членом Нью-Йоркской академии наук.

Он изучал методы дискретной механики и методики компьютерного моделирования новых материалов.