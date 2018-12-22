Минимальная зарплата на Украине в 2019 году вырастет на 12 процентов

Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что со следующего года минимальная зарплата в стране вырастет на 12 процентов. Таким образом она составит около 150 долларов.

По словам Ревы, в прошлом году минимальная зарплата украинцев выросла в два раза. С января 2018 года она увеличилась еще на 16,3 процента, составив 3723 гривны (примерно 132 доллара). В 2019 году власти страны обещают рост МРОТ на 12,1 процента — 4173 гривны (около 150 долларов).

Министр добавил, что в январе-октябре этого года средняя зарплата в стране составила 315 долларов. По сравнению с прошлым годом номинальный размер средней зарплаты вырос на 25,6 процента, реальной – на 13 процентов.