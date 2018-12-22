Евкуров назвал установление границы с Чечней главным событием года для Ингушетии

Заключение соглашения об установлении административной границы с Чеченской республикой стало главным событием 2018 года для Ингушетии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Напомним, в декабре Конституционный суд России признал соответствующим закону страны соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Его подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Граница между республиками не была установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 90-х годов прошлого века

Евкуров на пресс-конференции подчеркнул, что это является главным событие уходящего года и большинство «поймут по истечении времени».

Он также заявил, что понимает реакцию общества на случившееся. Евкуров пообещал создать условия для орстхоевцев, мелхистинцев, чеченцев и ингушей.