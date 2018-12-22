Полицейские изъяли почти 190 килограммов марихуаны в Приморье

Правоохранители изъяли 1,7 килограммов масла каннабиса и более 190 килограммов марихуаны в Приморском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Инцидент произошел в одном из сел Хорольского района Приморского края. Кроме наркотиков, были найдены медицинские шприцы для их расфасовки и хранения.

Заведено уголовное дело 228 статье, задержаны трое человек. Двое из них уроженцы Закавказья, которые арестованы судом. Третья подозреваемая находится под подпиской о невыезде.