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13:34   22 Декабря 2018
Россия

Полицейские изъяли почти 190 килограммов марихуаны в Приморье

Полицейские изъяли почти 190 килограммов марихуаны в Приморье

Правоохранители изъяли 1,7 килограммов масла каннабиса и более 190 килограммов марихуаны в Приморском крае.  

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Инцидент произошел в одном из сел Хорольского района Приморского края. Кроме наркотиков, были найдены медицинские шприцы для их расфасовки и хранения.

Заведено уголовное дело 228 статье, задержаны трое человек. Двое из них уроженцы Закавказья, которые арестованы судом. Третья подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Арсений Аскольский
#приморье #наркотики #марихуанна

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