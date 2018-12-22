Депутаты могут рассмотреть проект, ужесточающий правила продажи сим-карт

В Государственную думу РФ внесли проект закона, запрещающий распространение sim-карт теми, кто не уполномочен на это оператором связи. Такие данные появились в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения в статью 44 федерального закона "О связи" предложила внести член Совфеда Людмила Бокова.

В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О связи», которые подразумевают борьбу с нелегальным распространением sim-карт. Операторы связи, согласно поправкам, с июня 2018 года должны предоставлять мобильные услуги исключительно тем абонентам, которые предоставят о себе достоверные сведения оператору связи, а те, в свою очередь, будут внесены в его автоматизированную систему расчетов.