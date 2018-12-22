Трамп заверил Эрдогана, что конгресс США не заблокирует продажу Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заверил коллегу из Турции Тайипа Эрдогана в том, что конгресс США не станет блокировать возможную сделку по продаже турецкой стороне систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.

Разрешение конгресса необходимо для того, чтобы завершить сделку, подчеркивает издание. По информации источников газеты, глава Соединенных Штатов не уточнил, как именно он собирается обеспечить прохождение сделки.

На этой неделе Государственный департамент США одобрил возможную сделку с Турцией по сбыту систем противоракетной обороны Patriot с сопроводительным оборудованием на сумму 3,5 миллиарда долларов.