Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Врио главы Башкирии пообещал помочь семьям заблокированных в шахте горняков

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Хлопок в московской квартире произошел из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

Лидер группы «Бумбокс» считает Россию «черной дырой»

 Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

Более 140 протестующих задержаны на акциях «желтых жилетов» в Париже

 Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре

Западные «фейк ньюс» пытаются вмешаться в выборы на Мадагаскаре
13:15   22 Декабря 2018
Весь мир

Трамп заверил Эрдогана, что конгресс США не заблокирует продажу Patriot

Трамп заверил Эрдогана, что конгресс США не заблокирует продажу Patriot

Американский лидер Дональд Трамп заверил коллегу из Турции Тайипа Эрдогана в том, что конгресс США не станет блокировать возможную сделку по продаже турецкой стороне систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.

Разрешение конгресса необходимо для того, чтобы завершить сделку, подчеркивает издание. По информации источников газеты, глава Соединенных Штатов не уточнил, как именно он собирается обеспечить прохождение сделки.

На этой неделе Государственный департамент США одобрил возможную сделку с Турцией по сбыту систем противоракетной обороны Patriot с сопроводительным оборудованием на сумму 3,5 миллиарда долларов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#эрдоган #трамп #системы про

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...